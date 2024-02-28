Ортопед рассказал, как уберечь детей от плоскостопия Ортопед Абакаров: от плоскостопия детей спасут супинаторы и плавание в бассейне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детей от плоскостопия спасут комфортная обувь с продольным супинатором, плавание в бассейне, рисование пальцами ног и прогулки босиком по песку, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед Видновской КБ Минздрава МО Ибрагим Абакаров. Медик добавил, что симптомами плоскостопия являются боли в области стоп и коленных суставов и мокрый след стопы без сужения по центру.

Нужна комфортная обувь с продольным супинатором, желательно итальянским. Нужно плавать в бассейне, рисовать пальцами ног и ходить босиком по песку. Симптомы плоскостопия: усталость и боли в области стоп, голеностопа и коленных суставов, мокрый след стопы на поверхности без сужения по центру, — отметил врач.

По его словам, на начальных этапах плоскостопие лечится ЛФК и массажами, в запущенных случаях делают операцию. Он подчеркнул, что игнорирование недуга чревато перекосом таза и ранним износом крупных суставов нижних конечностей.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности, не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда при стоянии на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».