Орнитолог развеяла миф о «птицах-алкоголиках» Орнитолог Каташук: птицы не могут опьянеть из-за забродивших ягод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения о «птицах-алкоголиках», которые пьянеют из-за забродивших ягод и лежат после этого на земле, не имеют под собой реальных оснований, заявила орнитолог Лидия Каташук. В беседе с Regions специалист подчеркнула, что лежащие без движения пернатые с большой вероятностью получили травму, когда пытались подлететь к дереву.

Это не пьяные, а травмированные птицы. На подлете к ягодным деревьям и на вылете с них они врезаются в стекла, провода, иногда даже в ветки. Птиц, найденных на земле, надо сперва проверить — живы ли они. Просто посмотреть, дышат или не дышат, — порекомендовала орнитолог.

По ее словам, спирт не может накапливаться в висящих на ветках ягодах. Из-за доступа кислорода он превращается в уксус. Процесс брожения требует особых условий, которые не соответствуют тем, когда ягоды растут на ветке. Каташук также добавила, что, если лежащая на земле птица еще жива, можно отнести ее к ветеринару: с большой вероятностью тот найдет у нее черепно-мозговую травму или переломы костей.

Биолог Павел Глазков ранее опубликовал видео пары лебедей, которые катаются с горки на Финском заливе в Сосновом бору Ленинградской области. На кадрах видно, как птицы забираются на берег, после чего скатываются обратно в воду. Специалист отметил, что лебеди выбирают эту локацию для зимовки уже третий год подряд.