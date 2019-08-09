https://static.news.ru/photo/1330857a-bb61-11e9-bd2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/News.ru

Организаторы санкционного митинга оппозиции обратились с заявлением к полиции о готовящихся провокациях.

В заявлении говорится, что юрист Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия. В ГУ МВД России по Москве призвали жителей столицы не допускать нарушений общественного порядка.

Как писал News.ru, в центре Москвы ввели временные ограничения движения из-за предстоящего митинга. Согласованная с мэрией акция «Вернём себе право на выборы» пройдёт с 14:00 до 16:00 на проспекте Академика Сахарова.