https://static.news.ru/photo/d5c09e04-bf67-11e9-a3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Koldaev/Global Look Press

Организация «Домой в СССР» признана судом Республики Коми экстремистской. Её деятельность запрещена на территории РФ.

Создатель организации Сергей Тараскин представлялся как врио президента СССР, заявлял, что Российская Федерация является нелегитимным государством и призывал к возврату в Советский союз путём военного переворота.

Один из единомышленников Тараскина Александ Тюрнин называл себя главой КГБ Коми. Пребывая под домашним арестом, он угрожал расправой сотрудникам правоохранительных органов. Суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима.

Члены организации продавали паспорта СССР и профсоюзные билеты. При этом они утверждали, что владельцы этих документов могут не подчиняться российским законам, например, не платить за коммунальные услуги, сообщает телеканал НТВ .

Ранее News.ru писал, что СКР в Красноярском крае возбудил уголовное дело в отношении членов запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы». Фигурантами стали 45-летняя женщина и 62-летний мужчина.