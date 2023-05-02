Опубликованы кадры одного из последних появлений Юдашкина на публике Опубликована запись смартфона Филиппа Киркорова с последнего показа Юдашкина в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Валентин Юдашкин на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве

Кадры с показа коллекции модельера Валентина Юдашкина в июле 2022 года появились в Telegram-канале Mash. На кадрах кутюрье с супругой предстает перед зрителями дефиле в центре Москвы, на смотровой площадке парка Зарядье. Автор снятого видео — певец Филипп Киркоров, присутствовавший на показе.

А вот маэстро наш! Красавец! — кричит за кадром Филипп Киркоров.

2 мая Валентин Юдашкин скончался после продолжительной болезни. Он проходил лечение в московском онкоцентре им. Блохина. За два дня до смерти его состояние резко ухудшилось. В 2016 году модельеру установили диагноз рак правой почки. Позже медики обнаружили метастазы в мозге.

Еще в марте Юдашкин путешествовал вместе с супругой в Израиль, чтобы встретиться с матерью и подругой Аллой Пугачевой. В июле 2022 года модельер стал дедом в третий раз. Его дочь Галина родила девочку.

30 апреля стало известно о смерти другого именитого модельера — Вячеслава Зайцева. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, а в реанимации оказался с внутренним кровотечением. Валентин Юдашкин в тот день заявил, что мир потерял великого модельера.