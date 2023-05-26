Опубликовано видео с вернувшимися из плена росгвардейцами Трое бойцов Росгвардии вернулись в Москву после восьми месяцев в украинском плену

Фото: Росгвардия

В ночь на 26 мая борт с тремя бойцами Росгврадии, вызволенными из украинского плена, приземлился в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. Трое разведчиков из Северной Осетии и Ставропольского края провели в плену восемь месяцев. Далее их доставят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии для реабилитации.

Израсходовав все боеприпасы, они пытались выйти к своим, при этом один из бойцов не мог самостоятельно идти из-за полученного ранения. Пройдя семь суток, они попали во вражескую засаду — с этого и началось их долгое пребывание в плену. Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Все трое военнослужащих выразили готовность продолжить военную службу. Один из них отметил, что практически все восемь месяцев они находились в подвальном помещении. При этом они оставались на связи с родственниками. Им давали созваниваться с ними раз в неделю.

25 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной. Подробностей обмена она не привела, а лишь пожелала вызволенным из плена и членам их семей всего наилучшего.