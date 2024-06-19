Опубликован ТОП-10 российских регионов по количеству бюджетных мест в вузах Фальков: вузы Татарстана получили свыше 23 тысяч бюджетных мест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольшее количество бюджетных мест на 2024/2025 учебный год установлено вузам Республики Татарстан — 23 083, Свердловской и Ростовской областям — 19 728 и 18 352 соответственно, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, всего на новый учебный год вузам страны распределено 621 321 бюджетное место, 73% их которых — в регионы.

Также в ТОП-10 вошли Новосибирская область (15 589), Республики Башкортостан (14 451), Томская область (13 468), Самарская область (13 146), Нижегородская область (13 043), Красноярский край (12 860) и Воронежская область (12 675).

Больше всего бюджетных мест выделяется на направления: «Образование и педагогические науки» (4 849), «Информатика и вычислительная техника» (1 437) и «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (1 293).

Ранее ректор Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андрей Рудской заявил, что восстановление понятия о «неполном» и «неоконченном высшем образовании» позволит впоследствии недоучившимся студентам вернуться обратно в вуз. Такую возможность должны получить те, кто освоил базовую часть программы.