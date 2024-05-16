Фигурант дела о взятке Кузнецову владеет двумя отелями и столовой

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Лева Мартиросян

Фигуранту дела о даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леве Мартиросяну принадлежат два отеля, сообщает РИА Новости. Журналисты выяснили, что на его счету также числятся столовая и продуктовый магазин, имущество находится в Краснодаре.

Согласно данным реестра гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации, Мартиросян указан в качестве владельца гостиницы «Рай» на улице Братьев Игнатовых. Кроме того, на улице Грибоедова располагаются два здания, в которых работает отель, столовая и продуктовый магазин с названием «Рай». Владелец соседнего общепита рассказал, что Мартиросян открыл бизнес поблизости недавно.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте до 12 июля Левы Мартиросяна. Отмечается, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у военного возник преступный умысел, направленный на получение взятки.

До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны РФ. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу.