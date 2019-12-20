Компания Wildberries назвала топ-10 самых продаваемых ювелирных украшений в 2019 году. По данным крупнейшего онлайн-ретейлера России, в этом году спросом пользовались серьги, кольца, подвески, браслеты и цепочки.
Покупатели чаще заказывали лаконичные украшения из красного золота или серебра, а наиболее желанными драгоценными камнями были фианиты и бриллианты.
Лидером продаж стали серебряные серьги со вставками эмали для девочек (МИРИАДА). Второе место досталось браслету из красной нити и красного золота (Lucente), третье — пустотелые цепи из красного золота (Lucente).
В десятку также вошли: колье-невидимка из серебра с фианитом (Агра), браслеты из серебра с шармами (PANDORA), подвески из красного золота с фианитом (SOKOLOV), кольцо из красного золота с бриллиантами (SOKOLOV), панцирные цепочки из красного золота (Бронницкий ювелир), серебряный браслет на ногу (Jim-Jams) и обручальные кольца из комбинированного золота (Золотой Прииск).
Как
Ранее NEWS.ru писал, что основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список самых заметных новых миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Её состояние издание оценивает в $1,2 млрд.
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