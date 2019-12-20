https://static.news.ru/photo/224345ae-2333-11ea-af09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Wildberries назвала топ-10 самых продаваемых ювелирных украшений в 2019 году. По данным крупнейшего онлайн-ретейлера России, в этом году спросом пользовались серьги, кольца, подвески, браслеты и цепочки.

Покупатели чаще заказывали лаконичные украшения из красного золота или серебра, а наиболее желанными драгоценными камнями были фианиты и бриллианты.

Лидером продаж стали серебряные серьги со вставками эмали для девочек (МИРИАДА). Второе место досталось браслету из красной нити и красного золота (Lucente), третье — пустотелые цепи из красного золота (Lucente).

В десятку также вошли: колье-невидимка из серебра с фианитом (Агра), браслеты из серебра с шармами (PANDORA), подвески из красного золота с фианитом (SOKOLOV), кольцо из красного золота с бриллиантами (SOKOLOV), панцирные цепочки из красного золота (Бронницкий ювелир), серебряный браслет на ногу (Jim-Jams) и обручальные кольца из комбинированного золота (Золотой Прииск).

Как сообщили в Wildberries, самыми популярными ювелирными брендами 2019 года стали SOKOLOV, RICH LINE, «Серебро России». Всего за девять месяцев 2019 года число проданных ювелирных украшений на Wildberries выросло на 62%, до 1,07 млн штук.

Ранее NEWS.ru писал, что основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список самых заметных новых миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Её состояние издание оценивает в $1,2 млрд.