Опрос: треть россиян мечтают о путешествии на машине после изоляции

https://static.news.ru/photo/07c8e23a-ec26-11ea-9711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Sykes/moodboard/Global Look Press

Спустя несколько месяцев самоизоляции в связи с карантином почти треть жителей России ждут с нетерпением возможности отправиться в путешествие.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого по заказу сервиса бронирования жилья Booking.com, сообщает РИА Новости.

При этом 29% опрошенных заявили, что предпочли бы автотуризм, так как поездки позволяют составлять гибкий маршрут и ограничить нежелательные контакты с попутчиками и другими отдыхающими в условиях сохраняющейся угрозы пандемии.

При этом классический формат отдыха с морем и пляжем предпочли бы 65% респондентов, а 30% с радостью бы навестили друзей и родственников.

Также популярным вариантом отдыха оказались поездки по городу. Такой способ вырваться из рутины после снятия режима самоизоляции предпочитают 25% опрошенных, отмечается в сообщении.

Опрос был проведён независимой компанией по запросу Booking.com среди 1996 респондентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, где проводили лето российские школьники. Так, согласно исследованию, 33% опрошенных отдыхали на даче, на море съездили 7% и лишь 5% побывали за границей.