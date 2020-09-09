Опрос показал долю работающих по специальности россиян

https://static.news.ru/photo/f4084f18-f32f-11ea-bfea-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Большинство россиян (64%) не работают по профессии, полученной в училищах и вузах. По специальности, которую они приобрели во время обучения, трудятся только 36%.

Таковы результаты сентябрьского исследования сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер», проведённого во всех регионах РФ, сообщает ТАСС. Отмечается, что никогда не работали по специальности из диплома 40% россиян, а 24% работали, но в прошлом.

Опрос показал, что работу жители России меняют нечасто. Вообще никогда не уходили на другое место 32% респондентов. 29% опрошенных указали, что работают на одном месте около 4–5 лет. При этом 7% респондентов рассказали, что ищут новую работу чаще, чем раз в год.

Низкие доходы на работе по полученной специальности послужили причиной сменить профессию для 28% россиян. Полученная профессия не позволила найти подходящую работу для каждого пятого участника опроса. Также россияне бросали работу, устав от неё (13%), из-за получения нового образования (10%) и из-за переезда в другой город или страну (10%).

Сделали своё хобби основной профессией 4% россиян. Самостоятельно обучиться новой профессии смогли 76% опрошенных, а 18% никогда сами не учились никаким профессиям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больше половины россиян (57%), имеющих детей, готовы оплачивать образование своих отпрысков, а почти каждый третий гражданин РФ (36%) — инвестировать в собственное обучение. Если говорить о готовности платить за своё образование, участники опроса имели в виду коммерческие курсы повышения квалификации (51%) или второе высшее образование (39%).