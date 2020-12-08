Опрос: на Новый год россияне подарят близким подарки дешевле тысячи рублей

https://static.news.ru/photo/520c9980-39ed-11eb-aa00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство российских граждан планируют на Новый год подарить своим близким подарки дешевле одной тысячи рублей. Об этом говорят результаты исследования, проведённого одним из сервисов для планирования путешествий.

Согласно им, подарки дешевле тысячи рублей готовы подарить 27% респондентов. 19% россиян планируют приобрести подарок для близкого человека за 3–5 тысяч рублей. По 7% респондентов выделяют на новогодние подарки от 5 до 10 тысяч рублей и от 10 до 20 тысяч рублей. 18% опрошенных заявили, что ничего не намерены дарить.

48% респондентов ответили, что планируют дарить близким приятные мелочи. 31% — товары для красоты и здоровья, 25% подарят сладости. 23% россиян хотят подарить на Новый год одежду, обувь и аксессуары, 16% в качестве подарка преподнесут деньги, а 10% подарят путешествие или билеты на самолёт или поезд, передаёт ТАСС.

Самым желанным подарком в этом году стало путешествие. Такой ответ дали 34% опрошенных. Билеты в Санкт-Петербург предпочли бы 9% респондентов, в Сочи — 7%, в Париж — 5%. Также россияне хотели бы получить в подарок поездку в Калининград, Крым и Москву, а из зарубежных стран — Таиланд, США, Турцию, Испанию и Италию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 31 декабря будет полным рабочим днём для большинства россиян, лишь 31% из работающих граждан заявили, что получили выходной. Об этом свидетельствуют результаты опроса.