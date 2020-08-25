Оппозиционеры через суд потребовали отменить трёхдневные выборы в сентябре

https://static.news.ru/photo/e7069dce-e786-11ea-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

100 кандидатов в муниципальные депутаты от проекта «Объединённые демократы» (курируется общественной организацией «Открытая Россия») подали коллективный иск в Верховный суд РФ с требованием отменить постановление ЦИК о проведении трёхдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года.

Об этом сообщает «Коммерсант». По мнению истцов, такой порядок досрочного голосования противоречит федеральным законам, а ЦИК превысил полномочия, введя новые правила. Обратившиеся в суд оппозиционеры зарегистрированы на муниципальных выборах в четырёх регионах. Они напоминают, что российские законодатели разрешили Центризбиркому менять порядок и сроки голосования в мае перед плебисцитом об изменении Конституции. В июле ЦИК постановил, что на осенних выборах отдать свой голос граждане смогут в течение трёх дней — в основной день 13 сентября и досрочно 11 и 12 сентября. Голосование до основной даты разрешено проводить и вне участков — на дому, придомовых участках и объектах общего пользования.

Истцы уверяют, что такой порядок вступает в противоречие с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», чётко регулирующим процедуру досрочного голосования. Оппозиционеры отмечают, что два дополнительные дня голосования по сути нельзя отнести к досрочному волеизъявлению, которое осуществляется только в заявительном порядке. Кроме того «досрочка» не может проходить вне помещений для голосования, поскольку тот же закон оговаривает, что ЦИК может установить досрочные выборы вне участков только для групп избирателей в труднодоступных районах, на полярных станциях и кораблях.

По сути, они внесли корректировку в федеральный закон, чего не имели права делать, потому что такие изменения должны приниматься Госдумой, а постановления ЦИК менять закон не могут, — заявила координатор «Объединённых демократов» Анастасия Буракова.

Истцы не рассчитывают на успех своей затеи, но пока не решили, будут ли обжаловать возможный отказ ВС в рассмотрении вопроса, так как скорее всего не успеют это сделать до выборов.

Хотя юридически мы совершенно правы, у меня нет политических иллюзий, что ВС удовлетворит исковые требования и отменит постановление. Но правовые основания совершенно чёткие, — заключила Буракова.

Опрошенные изданием эксперты также считают, что шансов на удовлетворение иска немного. Так, электоральный юрист Роман Смирнов отметил, что многодневное голосование уже признано российской властью как удачный опыт, к тому же ситуация с коронавирусом подталкивает к повторению этого опыта осенью.

Однако для судебной системы полезно, что такое заявление подано, потому что вне зависимости от результатов появится позиция судов, которая будет служить примером для правоприменительной практики, — заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, ВС отклонил иск к президенту РФ Владимиру Путину, который не распространил меры финансовой поддержки на детей старше 16 лет.