Оппозиционеры через суд потребовали отменить трёхдневные выборы в сентябре

100 кандидатов в муниципальные депутаты от проекта «Объединённые демократы» (курируется общественной организацией «Открытая Россия») подали коллективный иск в Верховный суд РФ с требованием отменить постановление ЦИК о проведении трёхдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года.
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Истцы уверяют, что такой порядок вступает в противоречие с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», чётко регулирующим процедуру досрочного голосования. Оппозиционеры отмечают, что два дополнительные дня голосования по сути нельзя отнести к досрочному волеизъявлению, которое осуществляется только в заявительном порядке. Кроме того «досрочка» не может проходить вне помещений для голосования, поскольку тот же закон оговаривает, что ЦИК может установить досрочные выборы вне участков только для групп избирателей в труднодоступных районах, на полярных станциях и кораблях.
По сути, они внесли корректировку в федеральный закон, чего не имели права делать, потому что такие изменения должны приниматься Госдумой, а постановления ЦИК менять закон не могут, — заявила координатор «Объединённых демократов» Анастасия Буракова.
Истцы не рассчитывают на успех своей затеи, но пока не решили, будут ли обжаловать возможный отказ ВС в рассмотрении вопроса, так как скорее всего не успеют это сделать до выборов.
Хотя юридически мы совершенно правы, у меня нет политических иллюзий, что ВС удовлетворит исковые требования и отменит постановление. Но правовые основания совершенно чёткие, — заключила Буракова.
Опрошенные изданием эксперты также считают, что шансов на удовлетворение иска немного. Так, электоральный юрист Роман Смирнов отметил, что многодневное голосование уже признано российской властью как удачный опыт, к тому же ситуация с коронавирусом подталкивает к повторению этого опыта осенью.
Однако для судебной системы полезно, что такое заявление подано, потому что вне зависимости от результатов появится позиция судов, которая будет служить примером для правоприменительной практики, — заключил эксперт.
Как писал NEWS.ru, ВС отклонил иск к президенту РФ Владимиру Путину, который не распространил меры финансовой поддержки на детей старше 16 лет.
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