Суд принял решение по иску к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет

https://static.news.ru/photo/b6ae9e1c-d4dd-11ea-81bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд отклонил коллективный иск к президенту России Владимиру Путину, который не распространил меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции на детей старше 16 лет.

Иск был подан муниципальным депутатом Юлией Галяминой, к которой присоединись 50 родителей, чьи дети остались без президентских дотаций. Меры были распространены на школьников более младшего возраста, а семьи старшеклассников остались без прибавки к бюджету, поскольку детям до 16 лет были предоставлены две таких выплаты по 10 тысяч рублей, передаёт «Эхо Москвы».

Истцы посчитали, что права детей, установленные семейным законодательством, концепцией демографической политики до 2025 года, озвученной самим президентом, а также нормами международного права, нарушены.

Адвокат родителей Михаил Игнатьев рассказал, что причина отказа озвучена не была, но апелляция в любом случае будет подаваться.

Родители полагают, что старшеклассникам требуется больший объем питания, а также возмещение расходов на подготовку к ЕГЭ.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получили 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей. В июле деньги были выплачены повторно, на этот раз возрастной диапазон расширили с рождения и до 16 лет.

В конце июля депутаты Госдумы поддержали предложение продлить пособия семьям с детьми до 16 лет на август. Это, по мнению народных избранников, поможет родителям собрать детей в школу, писал NEWS.ru.