Стало известно, как выглядит типичный покупатель квартиры в России Аналитик Шавнев: типичный покупатель квартиры в России — женщина 35–40 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Типичный покупатель квартиры в России — это женщина в возрасте 35–40 лет, с ежемесячным доходом свыше 80 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на анализ генерального директора инвестиционной компании «Флип» в сфере недвижимости Евгения Шавнева. По его словам, женщины составляют 59% от общего числа покупателей, в то время как мужчины — 41%.

Если говорить о гендерном распределении среди покупателей, то 59% приходится на женщин, 41% — мужчин. Причем в половине случаев женщины находятся в разводе или не в браке. Стоит отметить, что, в отличие от мужчин, женщины обязательно обратят внимание на обеспеченность жилого комплекса школами и детскими садами, а также на их транспортную доступность. Среднестатистический покупатель квартиры — это женщина 35–40 лет с доходом свыше 80 тысяч рублей, — заявил Шавнев.

Он добавил, что среди покупателей недвижимости чаще всего встречаются представители сферы торговли (25%), строительства (13%) и промышленности (18%). Вместе эти сферы составляют более 55% от общего числа покупателей. Интересным является и тот факт, что 20% из тех, кто планирует приобрести недвижимость в ближайшем будущем, не имеют официального места работы.

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