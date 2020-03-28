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Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв объявил о начале монтажа операционного корпуса коронавирусного центра в Троицком административном округе столицы.

По словам Бочкарёва, также строятся общежития для медиков, диагностические, лабораторные и лечебные блоки, передаёт «Интерфакс». В работах над центром участвуют около семи тысяч строителей. Заммэра отметил, что в некоторых корпусах уже устанавливают двери и окна и ведётся прокладка инженерных сетей.

Ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин пообещал президенту России Владимиру Путину, что клинику на 500-600 коек в Москве возведут за месяц.

Как сообщал NEWS.ru, в России за последние сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом. Общее число за всё время таким образом составило 1264. 49 заболевших излечились от COVID-19, пять человек от инфекции скончались.