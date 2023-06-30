Операторы связи придумали для россиян неприятное новшество Операторы связи в РФ задумались над ежегодным ростом тарифов на 5% к уровню инфляции

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Операторы связи в России рассматривают вариант ежегодного роста тарифов на 5% к уровню инфляции для обеспечения собственной стабильной работы. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на близкие к правительству источники. Отмечается, что данный вопрос обсуждался с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В ходе обсуждения развития отрасли связи до 2035 года на сессии, которую 20 июня провел премьер Михаил Мишустин, операторы заявили, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы потребует роста тарифов ежегодно на уровне, превышающем инфляцию на 5%, — сказал собеседник издания.

Весной 2022 года Федеральная антимонопольная служба опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции. Эти рекомендации были разработаны для обеспечения развития экономики страны в условиях санкций. Обоснованность изменений тарифов операторов признается обоснованной, если их уровень соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

В Минцифры изданию сообщили, что причины такого предложения операторов связи понятны, они заключаются в необходимости проведения масштабного обновления инфраструктуры для внедрения новых технологий в условиях значительной закредитованности самих операторов. В ведомстве отметили, что изменение тарифов будет возможно при обеспечении дифференцированного подхода, гарантирующего доступность услуг связи для всех групп населения. Кроме того, рост должен быть плавным и поэтапным, а полученные средства действительно должны направляться на обновление инфраструктуры связи.

Ранее сообщалось, что в России этой осенью тарифы на услуги такси могут увеличиться. По информации СМИ, с сентября предполагается внедрение новых регулирующих мер, касающихся агрегаторов такси. В частности, на компании, предоставляющие услуги по заказу такси, могут быть наложены штрафы в случае передачи заказов водителям, не имеющим соответствующей лицензии. Штрафы для физических лиц составят до трех тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.