Ценам на такси предрекли рост в несколько раз «Известия»: такси в России может подорожать в несколько раз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ожидается, что в России этой осенью тарифы на услуги такси могут увеличиться, пишут «Известия». По информации издания, с сентября предполагается внедрение новых регулирующих мер, касающихся агрегаторов такси.

В частности, компаниям, предоставляющим услуги по заказу такси, могут быть наложены штрафы в случае передачи заказов водителям, не имеющим соответствующей лицензии. Штрафы для физических лиц составят до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Эксперты, прокомментировавшие данную ситуацию, выразили опасения о возможном сокращении рынка, так как в настоящее время только у одного из пяти водителей такси есть лицензия на пассажирские перевозки.

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат», предположил, что стоимость поездок на такси может увеличиться минимум вдвое. В то же время, Алексей Тузов, независимый эксперт в сфере транспорта, не исключает, что цены могут возрасти вплоть до пятикратного значения.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Соответствующий документ опубликован в думской базе. Согласно закону, с 1 сентября 2024 года размер страховых выплат повышается в четыре раза. В пояснительной записке к документу уточняется, что на данный момент пассажир такси за причинение вреда здоровью и имуществу может получить только 500 тысяч рублей.