OpenAI отреагировала на слухи о запуске ChatGPT на «Госуслугах» OpenAI: чат-бот ChatGPT не появится на «Госуслугах»

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Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, опровергла информацию о том, что его могут запустить на портале «Госуслуги». Представитель корпорации напомнил ТАСС, что он недоступен в России.

ChatGPT недоступен в России, — сказали в компании.

OpenAI также предоставила список стран, где ChatGPT доступен. В компании также напомнили слова депутата Антона Горелкина, который 1 февраля заявил, что продукта компании Open AI на «Госуслугах» не появится.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления в Алма-Ате на форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что сервисы портала «Госуслуги» будут работать с применением технологии ChatGPT. Он объяснил, что новшество нужно, чтобы все услуги могли оказываться в онлайн-формате с быстрым результатом.

Позднее Шадаев заявил, что Россия обсуждает возможность экспорта отечественной платформы «Госуслуги» в дружественные страны. По его словам, российские разработчики первыми создали платформу, освобожденную от любых закрытых продуктов, поэтому им не требуется никаких лицензионных отчислений.