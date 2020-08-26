Опекунам упростят оформление льгот и пособий в 2021 году

Законные представители недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, а также несовершеннолетних смогут оформить льготы и пособия в упрощённом порядке с 1 января 2021 года. Об этом заявили в Минтруде.
Там пояснили, что сведения об опекунах будут внесены Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). После этого отпадёт необходимость в предоставлении справки о праве опеки при назначении мер поддержки. Госорганы будут получать эту информацию сами.
Нововведение упростит жизнь опекунам, а также оградит от незаконных действий и сделок граждан, от имени которых действуют опекуны и попечители. Кроме того, у законных представителей указанных категорий граждан появится возможность подавать заявления на получение мер господдержки через личный кабинет,
Ранее NEWS.ru писал, что Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплате пособий гражданам, которые в период пандемии (с апреля по июнь) взяли к себе на проживание инвалидов, престарелых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер выплаты составляет 12 130 рублей на каждого человека, за которым осуществляется уход. По предварительным данным, выплаты могут получить около 4 тысяч россиян.
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