Опекунам упростят оформление льгот и пособий в 2021 году

https://static.news.ru/photo/426f9f56-e7b6-11ea-b56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законные представители недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, а также несовершеннолетних смогут оформить льготы и пособия в упрощённом порядке с 1 января 2021 года. Об этом заявили в Минтруде.

Там пояснили, что сведения об опекунах будут внесены Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). После этого отпадёт необходимость в предоставлении справки о праве опеки при назначении мер поддержки. Госорганы будут получать эту информацию сами.

Нововведение упростит жизнь опекунам, а также оградит от незаконных действий и сделок граждан, от имени которых действуют опекуны и попечители. Кроме того, у законных представителей указанных категорий граждан появится возможность подавать заявления на получение мер господдержки через личный кабинет, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплате пособий гражданам, которые в период пандемии (с апреля по июнь) взяли к себе на проживание инвалидов, престарелых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер выплаты составляет 12 130 рублей на каждого человека, за которым осуществляется уход. По предварительным данным, выплаты могут получить около 4 тысяч россиян.