ПФР начал выплаты временным опекунам инвалидов, престарелых и детей-сирот

https://static.news.ru/photo/faf01f6e-aba8-11ea-a564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые в период пандемии (с апреля по июнь) взяли к себе на проживание инвалидов, престарелых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Временным опекунам полагается ежемесячная выплата в 12 130 рублей на каждого человека, за которым осуществляется уход.

К настоящему времени Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 568 опекунам на 787 человек, за которыми осуществляется уход, — говорится в сообщении ПФР.

По предварительным данным, выплаты могут получить около 4 тыс. россиян. В ведомстве также уточнили, что эти средства не учитываются в доходах семьи при определении права на другие меры соцпомощи.

Как писал NEWS.ru, волонтёрам, соцработникам и обычным гражданам, взявшим к себе на временное проживание в период пандемии инвалидов, пожилых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство окажет материальную поддержку. С 1 апреля по 30 июня им положены ежемесячные выплаты в размере 12 130 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На эти цели будет выделено более 145 млн рублей. Предоставление выплат планируется реализовать с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно обратиться до 1 октября 2020 года.