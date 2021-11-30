«Опасная вещь»: Мясников предостерёг от злоупотребления мочегонными чаями

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял два популярных мифа о похудении. Один из них касается пользы сахарозаменителей, а другой — мочегонных чаёв. В эфире программы «О самом главном» он заявил, что первые имеют сомнительную эффективность, а вторые и вовсе опасны.

Это очень опасная и серьёзная вещь — мочегонные чаи. Особенно китайского производства, — заявил он.

По словам Мясникова, в сахарозаменителях нет калорий, но рецепторы всё равно считают их за сахар, что приводит к выбросам инсулина и набору веса. Если любитель сладкого перейдёт на сахарозаменители, то первое время будет наблюдаться определённый эффект, но это продлится недолго.

А вот употребление мочегонных чаёв может привести к непоправимым последствиям. Он отметил, что составы таких чаёв неизвестны, а мочегонный эффект опасен потерей электролитов, что способно привести к деминерализации и обезвоживанию.

Ранее сообщалось, что молоко и кофе препятствуют похудению людей, практикующих интервальное голодание. Также не рекомендуется практиковать чрезмерно поздний ужин: приём пищи должен соотноситься с биологическими часами.