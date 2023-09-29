Онколог: российский препарат от рака может достигать 100% эффективности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Эффективность нового российского препарата от рака может достигать 90–100%, заявил РИА Новости врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению из НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков. По его словам, лекарство может применяться для лечения опухолей желудочно-кишечного трактата, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи.

На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90–100 процентов, — сказал Погребняков.

Средство имеет несколько отечественных аналогов, опыт использования которых учли при производстве. Эксперт отметил, что препарат хорошо переноситься пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов.

Ранее гендиректор по науке НМИЦ радиологии Минздрава России кандидат медицинских наук Петр Шегай заявил, что злокачественные опухоли стали значительно чаще выявлять у людей младше 50 лет. Однако, по его словам, это говорит не об «омоложении» болезни, а об улучшении технологий ранней диагностики, позволяющих эффективнее лечить болезни и снижать смертность от них.