Онкологию победить нереально, возможно только снизить риски и дать дожить человеку в хорошем «качестве». Есть множество обстоятельств, из-за которых возникает рак, в каком возрасте, исходя из образа жизни человека. Однако зачатки опухоли, например, лет в 90, у человека будут 100%. Даже раньше, когда знаний и возможностей в медицине было меньше, если человек умирал от естественных признаков, после в его организме находили эти зачатки. В онкологии вообще нет понятия выздоровления, только жизни без признаков болезни. Ведь болезнь может вернуться или появиться новая, — рассказал Черемушкин.