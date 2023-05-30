Искоренить рак невозможно, но врачи могут снизить риски его возникновения и улучшить помощь больным, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Он объяснил, что онкология — естественный механизм регуляции, который четко включается по определенным объективным условиям.
Онкологию победить нереально, возможно только снизить риски и дать дожить человеку в хорошем «качестве». Есть множество обстоятельств, из-за которых возникает рак, в каком возрасте, исходя из образа жизни человека. Однако зачатки опухоли, например, лет в 90, у человека будут 100%. Даже раньше, когда знаний и возможностей в медицине было меньше, если человек умирал от естественных признаков, после в его организме находили эти зачатки. В онкологии вообще нет понятия выздоровления, только жизни без признаков болезни. Ведь болезнь может вернуться или появиться новая, — рассказал Черемушкин.
Врач добавил, что ученые на данный момент мало исследовали мозг и трехмерные информационные взаимоотношения внутри организма.
Ранее заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, что единственным способом защититься от рака является диспансеризация. Онкологические заболевания проявляются разнообразными симптомами, однако основная опасность возникает из-за того, что на начальных стадиях рак может развиваться незаметно для человека.