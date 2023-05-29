Заслуженный врач России назвал единственный способ защититься от рака Заслуженный врач РФ Круглый назвал диспансеризацию единственным способом защититься от рака

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Единственным способом защититься от рака является диспансеризация, считает заслуженный врач России Владимир Круглый. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что онкологические заболевания проявляются разнообразными симптомами. По его словам, основная опасность возникает из-за того, что на начальных стадиях рак может развиваться незаметно для человека.

Онкологические заболевания проявляются разными симптомами. Самая большая опасность онкологических заболеваний заключается в том, что многие из них очень длительное время протекают бессимптомно. Поэтому очень важно проходить диспансеризацию, — подчеркнул Круглый.

Врач уточнил, что, нащупав какое-либо образование или заметив изменения на родинке или коже, необходимо проконсультироваться со специалистом. Круглый также рекомендует меньше времени проводить под открытыми солнечными лучами. Это чревато возникновением злокачественных опухолей.

Врач добавил, что профилактика онкологических заболеваний является относительной, но не стоит ей пренебрегать. Он посоветовал вести здоровый образ жизни, но уточнил, что это не всегда защищает от возникновения рака.

Онколог Максим Юдин ранее рассказал, что рак щитовидной железы отличается ранним метастазированием, поэтому первым признаком болезни может быть увеличение регионарных лимфатических узлов. По его словам, на более поздних стадиях симптомами опасного заболевания становятся затрудненность глотания и осиплость голоса.