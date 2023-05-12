Онколог рассказал о мерах профилактики рака груди Онколог Черемушкин посоветовал заниматься спортом и отказаться от курения для профилактики рака груди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для профилактики рака груди женщинам следует регулярно заниматься спортом и отказаться от курения, рассказал NEWS.ru онколог Евгений Черемушкин. По его словам, девушкам также необходимо контролировать массу тела, чтобы сохранять здоровый вес.

Исследования показывают, что женщины, которые регулярно выполняют физические упражнения, реже страдают раком молочной железы. Также всем женщинам в течение всей жизни рекомендуется поддерживать здоровую массу тела, — сказал Черемушкин.

Онколог добавил, что рак груди у женщин определяется многими факторами, к которым в том числе можно отнести генетическую предрасположенность. По словам Черемушкина, некоторые мутации, связанные с этим, будут передаваться из поколения в поколение по женской линии. Риски развития рака груди могут доходить до 100%, но это не так часто встречается, отметил врач.

Сюда (к группе риска. — NEWS.ru) также относятся женщины, которые не рожают и не кормят [грудью], то есть не выполняют ту функцию, которая заложена в репродуктивной системе. Ну, и основные факторы данного профиля — это курение, повышенная избыточная масса тела, которая влечет нарушение функций эндокринной системы, — заявил онколог.

Черемушкин добавил, что меры профилактики онкологии не обеспечивают стопроцентную защиту от рака молочной железы. Онколог подчеркнул важность ранней диагностики заболевания и регулярных визитов к врачам.

Ранее врач-эндокринолог Елена Киселева предупредила об онкологических последствиях большого количества молока для здоровья взрослых. Так, содержащийся в молоке эстроген повышает в крови уровень гормона пролактина, который увеличивает риск развития рака груди у женщин.