Онколог рассказал, может ли солнцезащитное средство вызвать рак кожи Онколог Черемушкин: некоторые косметические средства содержат канцерогены, способные вызвать рак

Фото: Sina Schuldt /Global Look Press

Некоторые косметические средства, в том числе кремы от загара, содержат стабилизаторы и добавки с канцерогенным веществом и могут вызвать рак, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Он подчеркнул, что риск онкологических заболеваний может возникнуть в том случае, если доза нанесения была превышена во множество раз и при долгом использовании. При этом косметические средства, которые проверялись в лабораториях и имеющие сертификацию, не содержат грубых канцерогенов.

В некоторых косметических средствах, например, крем от загара, действительно есть стабилизаторы и добавки, которые обладают канцерогенным веществом и могут вызвать рак. Однако это зависит от дозы и времени воздействия, — сказал специалист.

Онколог также посоветовал обращать внимание на состав средств в случае непереносимости определенного компонента.

Врач-онколог Максим Юдин ранее предупредил, что рак щитовидной железы отличается ранним метастазированием, поэтому первым признаком болезни может быть увеличение регионарных лимфатических узлов. Он отметил, что риску развития онкологии подвержены люди старше 40 лет.