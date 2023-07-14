Онколог рассказал, может ли сахарозаменитель аспартам вызвать рак Онколог Черемушкин: сахарозаменитель аспартам вызывает рак в больших количествах

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Сахарозаменитель аспартам является канцерогеном, способным вызвать рак, однако заболеть онкологией исключительно из-за аспартама нельзя, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Он объяснил, что многое зависит от количества сахарозаменителя и сопутствующих факторов.

Потенциально аспартам может являться канцерогеном, но многое зависит от дозы и сопутствующего ряда факторов. Например, алкоголь тоже может являться канцерогеном, но у алкоголика куда большая вероятность заболеть раком печени из-за зависимости, а не наличия сахарозаменителя в составе. <...> Естественно, что при соблюдении нормы сильных рисков для здоровья он не несет, — сказал Черемушкин.

Он добавил, что аспартам можно заменить на другой сахарозаменитель. К тому же аспартам в несколько раз слаще сахара, поэтому можно просто добавлять его в блюда.

Врач подчеркнул, что любым продуктом не стоит злоупотреблять, однако есть его в небольших количествах можно. Он также добавил, что сахар вызывает сахарный диабет, однако полностью исключить его из рациона невозможно.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что снизить риски развития рака кишечника помогают занятия спортом. Кроме этого, избежать онкологии поможет употребление рыбы, которая содержит большое количество клетчатки, положительно влияющей на организм.