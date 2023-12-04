Онколог рассказал, какие привычки могут вызвать рак печени Онколог Черемушкин: злоупотребление алкоголем может привести к раку печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак печени является одной из самых распространенных форм рака, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, возникновению и развитию раковой опухоли способствуют алкоголь и жирная пища.

Алкоголь и вредные привычки – это главные причины возникновения множества болезней, в том числе и рака печени. Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80% массы печени. Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например, свинины или утки, – рассказал Черемушкин.

Врач отметил, что химические добавки, содержащиеся в продуктах питания, также опасны для здоровья. Еще одной причиной развития рака могут стать вирусные инфекции, например, гепатит В и гепатит С, либо цирроз печени, добавил он.

Ранее врач-онколог Антон Иванов рассказал, что кофе является полезным напитком для профилактики некоторых видов рака, в том числе колоректальной онкологии, рака печени и молочных желез. Специалист подчеркнул, что в составе кофе есть жирные кислоты и антиоксиданты, которые тормозят воспалительные процессы в организме.