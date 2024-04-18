Онколог рассказал, какие ошибки в питании могут привести к раку Онколог Черемушкин: жирная и соленая пища повышают риск развития рака

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Отдавая предпочтение здоровой пище, можно сократить риски развития рака, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, важно ограничить потребление жирной и соленой пищи и добавить в рацион больше зелени и овощей.

Конечно, человеку нужно правильно питаться, чтобы поддерживать свое здоровье. Требуется регулярное разнообразие зелени и овощей в рационе. Также рекомендую отказаться от употребления алкогольных напитков и сигарет. Сократить потребление копчёностей, жирной и соленой пищи. Злоупотребление такими продуктами косвенно влияет на проблемы с хроническими заболеваниями, которые в свою очередь могут вызвать рак. Химические вещества, которые используются для консервантов тоже повышают риски развития опухоли, — рассказал Черемушкин.

Врач добавил, что глюкоза — это универсальный источник энергии, то есть клетки не могут без нее прожить. Однако переизбыток сахара также ведет к развитию онкологических заболеваний.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что красный цвет свеклы улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и предотвращает онкологию, защищая клетки от разрушений. По ее словам, из-за содержания клетчатки овощ помогает очищать организм, забирая на себя токсины, излишки сахара и жира.