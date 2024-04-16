Диетолог назвала защищающий от рака продукт Диетолог Соломатина: свекла предотвращает онкологию и очищает организм

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Красный цвет свеклы улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и предотвращает онкологию, защищая клетки от разрушений, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, из-за содержания клетчатки овощ помогает очищать организм, забирая на себя токсины, излишки сахара и жира.

Свекла уменьшает уровень холестерина в крови, ее часто используют для уменьшения давления за счет содержания нитратов, которые стимулируют выработку оксида азота. Красный цвет свеклы является антиоксидантом. Этот пигмент улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и предотвращает онкологию, защищая клетки от разрушений, — сказала Соломатина.

Ранее главный врач научно-клинического центра № 2 им. Б. В. Петровского доктор медицинских наук Алексей Бутенко заявил, что на развитие ракау человека может повлиять стресс, способный ослабить иммунную систему, которая должна бороться с опухолевыми клетками. По его словам, нагрузки на нервную систему негативно влияют на организм. Бутенко уточнил, что каждый день клетки любых органов и тканей стареют и перерождаются, попадая в кровоток и лимфоток, но клетки иммунной системы способны распознавать опухолевые клетки и уничтожать их своевременно