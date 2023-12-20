Онколог раскрыл опасность кальяна для здоровья Онколог Каприн: использование кальяна может привести к туберкулезу

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Курение кальяна может привести к туберкулезу, предупредил главный внештатный специалист-онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн. В разговоре с Пятым каналом он подчеркнул, что особую опасность представляют не сами токсичные вещества, а антисанитария внутри курительного устройства.

Там чужая слюна, причем сборная чужая слюна многих посетителей. И этот шланг передается, все там булькает — это как раз чужая слюна, которую мы с вами без поцелуев заглатываем, и там, конечно, от туберкулеза — и до различных других напастей, — пояснил онколог.

Каприн уточнил, что курящие люди также чаще подвержены онкологическим заболеваниям. При этом некоторые болезни, которые можно получить при курении кальяна, не такие отсроченные как рак. Опасность может представлять даже прикосновение к курительному устройству. Это связано с тем, что части кальяна тяжело поддаются дезинфекции, а во многих заведениях сотрудники просто не думают о необходимости их стерилизовывать.

Нарколог Василий Шуров ранее предупредил, что курение в раннем возрасте может привести к изменениям в психике, так как никотин является психоактивным веществом. По его словам, когда ребенок начинает курить, он привыкает к тому, что благодаря сигаретам может подавлять аппетит, снимать утомление или расслабляться.