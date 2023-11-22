Нарколог рассказал о необратимых последствиях курения в раннем возрасте Нарколог Шуров: курение в раннем возрасте вызывает задержку в развитии

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Курение в раннем возрасте, помимо остальных побочных эффектов, может привести к изменениям в психике, так как никотин является психоактивным веществом, рассказал NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, когда ребенок начинает курить, он привыкает к тому, что благодаря сигаретам может подавлять аппетит, снимать утомление или расслабляться. Кроме того, курение — это основной фактор риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, добавил врач.

Когда ребенок начинает курить, со временем он привыкает к тому, что благодаря сигаретам может подавлять аппетит, снимать утомление или расслабляться. И часто никотин является стартовым веществом в мир других психоактивных веществ. Я с уверенностью могу сказать, что, если ребенок не курил сигареты, он не станет употреблять марихуану. Кроме того, курение — это основной фактор риска по сердечно-сосудистым заболеваниям — инфарктам, инсультам. Также, по статистике, из 20 больных раком легкого 19 будут курильщиками, — рассказал Шуров.

Нарколог отметил, что чем раньше человек начинает курить, тем тяжелее оказываются последствия, так как в раннем возрасте организм только формируется. По его словам, из-за вредной привычки у многих детей происходит задержка в развитии.

Все заболевания легких — астма, бронхит — тоже могут быть результатом курения. Пагубная привычка в раннем возрасте также вызывает задержку развития. Благодаря вейпам и электронным сигаретам сейчас дети курят непрерывно, и мы даже встречаем случаи передозировки с летальным исходом, — добавил Шуров.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что курение является одной из привычек, опасных для щитовидной железы. Специалист подчеркнула, что потребление никотина может привести к развитию заболеваний щитовидки, например диффузного токсического зоба.