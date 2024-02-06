Онколог назвал самый опасный вид рака для детей и молодежи Онколог Черемушкин: рак легких становится распространенным у молодых людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рак легких становится распространенным среди молодежи, рассказал NEWS.ru врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, опасность также представляют лимфомы, которые поражают иммунную систему и внутренние органы.

Нефробластома — злокачественная опухоль почки, характерная для детского возраста. Также опасность представляют лимфомы, они поражают иммунную систему и внутренние органы. Костная патология часто возникает у тех, кто слишком быстро растет, либо имеет аномалии в закладочном материале, то есть влияет генетическая предрасположенность. Опухоль в легких в большинстве случаев возникает у курильщиков. И врачи бьют тревогу, что этот вид рака становится распространенным у молодых людей, — сказал Черемушкин.

Врач отметил, что взрослые чаще страдают от рака кожи, легких и желудка из-за влияния окружающей среды. Он призвал вести здоровый образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе и проходить диспансеризацию, чтобы предотвратить развитие злокачественной опухоли.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев предупредил, что не всегда злокачественные новообразования возникают из-за внешнего воздействия или неправильного образа жизни. В связи с этим следует проходить базовые диагностические процедуры.