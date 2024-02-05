Онколог дал советы, как избежать раковых заболеваний Онколог Пылев: контроль за здоровьем позволит избежать раковых заболеваний

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Чтобы избежать раковых заболеваний, важно следить за своим здоровьем, предупредил врач-онколог Андрей Пылев. В беседе с «360» специалист подчеркнул, что не всегда новообразования возникают из-за внешнего воздействия или неправильного образа жизни. В связи с этим следует проходить базовые диагностические процедуры.

Далеко не всегда новообразование появляется из-за внешнего воздействия или образа жизни. <...> Поэтому лучшая профилактика — контроль за своим здоровьем: нехитрые базовые диагностические процедуры, визиты к специалистам, эндоскопические обследования людям старше 45 лет, — пояснил врач.

Кроме того, стоит следовать принципам здорового образа жизни: правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, таких как курение. Пылев добавил, что риски развития злокачественных новообразований могут передаваться по наследству. Наследственный рак встречается в 5–10% случаев. Врач уточнил, что отдельную группу составляет так называемый семейный рак.

Как правило, [семейный рак] встречается в семьях с определенными особенностями жизнедеятельности, питания и образа жизни в целом, который не меняется из поколения в поколение, — отметил Пылев.

Онколог Владислав Евсеев ранее предупредил, что один из опасных видов рака, опухоль толстой кишки, стали все чаще находить у более молодых пациентов. По его словам, заболевания этого органа зачастую диагностируют у пациентов моложе 50 лет.