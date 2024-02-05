Онколог рассказал о «помолодевшей» разновидности рака в России Онколог Евсеев: рак толстой кишки начали чаще выявлять у людей до 50 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Один из опасных видов рака, опухоли толстой кишки, стали все чаще находить у более молодых пациентов, заявил Lenta.ru онколог-химиотерапевт и член экспертного совета фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев. По его словам, заболевания этого органа зачастую диагностируют у пациентов моложе 50 лет.

Также отмечается небольшой рост количества случаев рака толстой кишки. Если в 2010 году их было 619 до 40 лет, то в 2020-м — 761. Но есть и некоторые опухоли, для которых тенденция обратная. Например, если в 2010 году выявили 856 случаев рака желудка в возрасте до 40 лет, то в 2020 — 677, — отметил медик.

При этом Евсеев подчеркнул, что статистика в России соответствует мировой. Возраст заболевших раком, по его мнению, практически аналогичен возрасту в других странах.

Кроме того, рак молочной железы, яичников и щитовидной железы могут передаваться по наследству. Врач-онколог Юлия Шубина предупредила, что рак — это лишь вид злокачественных опухолей, поэтому по некоторым органам у людей он может переходить от родителей детям.

До этого онколог Евгений Черемушкин указал, что развитию меланомы могут способствовать как природные, так и искусственные излучения. В связи с этим мнение о том, что солярий опаснее солнца, является ошибочным.