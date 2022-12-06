Онколог назвал самые опасные симптомы рака Онколог Полянский предостерёг россиян от диагностики рака по статьям в интернете

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Самые опасные симптомы рака — признаки, перечисленные в интернет-статьях никому не известных специалистов, заявил NEWS.ru онколог Владимир Полянский. Он подчеркнул, что диагностировать настолько сложное и непредсказуемое заболевание может только высококлассный профессионал. Врач добавил, что бесполезно считать случайную головную боль, головокружение или тошноту 100-процентным признаком онкологического заболевания.

Самые опасные симптомы рака — найденные в интернет-статьях, написанных неизвестно кем. То ли врач, то ли студент, идентифицировать автора зачастую крайне сложно. Это самая опасная диагностика. Настолько сложное и непредсказуемое иногда заболевание диагностирует только высококлассный специалист. К сожалению, некоторая часть пациентов — перепуганные граждане, обнаружившие у себя якобы рак после случайной головной боли, головокружения, слабости или тошноты. Если есть подозрения — проверьтесь в больнице, не шутите и не тратьте время медиков, — отметил он.

Ранее Полянский рассказал NEWS.ru, что чрезмерное увлечение красным мясом провоцирует развитие рака кишечника (толстой кишки). Эксперт подчеркнул, что ради здоровья лучше ограничить потребление данного продукта 300–350 граммами в неделю. Медик добавил, что альтернативой может стать рыба или птица.

Основными симптомами рака кишечника, отметил Полянский, являются плохой аппетит, внезапно возникшее отвращение к любой мясной пище, тошнота, слабость, расстройство стула.