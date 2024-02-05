Онколог назвал наиболее типичные признаки рака Онколог Евсеев: усталость и изменения веса могут указывать на развитие рака

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Первыми симптомами развития наиболее распространенных онкологических заболеваний являются, в частности, сильная утомляемость и резкие изменения веса, рассказал в беседе с Lenta.ru онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев. Также, по его словам, на развитие рака в организме могут указывать боли и возникновение подозрительных родинок.

Если вы почувствовали, что в последнее время стали намного больше уставать, появились какие-то боли, отметили изменение веса тела, заметили подозрительную родинку или нащупали какое-то «уплотнение» под кожей или в области лимфатических узлов, лучше обратиться к врачу, — посоветовал эксперт.

Он подчеркнул, что зачастую опухоли долгое время не имеют никаких специфичных симптомов никак себя не проявляя. Поэтому важно внимательно относиться к своему здоровью и состоянию. И хотя перечисленные признаки с высокой долей вероятности не окажутся симптомами онкозаболевания, убедиться в этом поможет визит к врачу.

Основными методами профилактики рака онколог назвал отказ от курения, минимальное употребление алкоголя, занятия спортом, контроль за лишним весом и употребление в пищу большего количества овощей.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев предупредил, что не всегда злокачественные новообразования возникают из-за внешнего воздействия или неправильного образа жизни. В связи с этим следует проходить базовые диагностические процедуры.