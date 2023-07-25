Онколог назвал главные симптомы рака брюшной полости Онколог Черемушкин: вздутие живота, тошнота и боли являются симптомами рака брюшной полости

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Симптомы рака брюшной полости выражаются на поздних стадиях, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, к таким симптомам относятся постоянное вздутие живота, потеря аппетита, тошнота, регулярные запоры или диарея, а также частые боли в животе.

Постоянное вздутие живота говорит о нарушении кишечника, тошнота — об интоксикации при большом объеме опухолевых клеток в организме. Проблема заключается в том, [что] проявления патологии неспецифичны, поэтому их можно легко принять за признаки других заболеваний, — рассказал Черемушкин.

Онколог отметил, что трубчатые структуры в нашем организме, к которым относятся желудок и кишка, до определенного момента растягиваются, позволяя опухоли достигать определенных размеров, пока не будет перекрыта проходимость кишечной трубки. Таким образом, рак брюшной полости опасен еще и тем, что его сложно обнаружить на ранних стадиях.

Ранние симптомы рака можно обнаружить только при постоянном диспансерном наблюдении и активном поиске. То есть, когда человек приходит в клинику и обследуется, опираясь на анамнез — совокупность сведений о развитии болезни, перенесенных ранее заболеваниях и образе жизни больного, — подчеркнул врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать рака кишечника. По его словам, этот вид рака является одной из самых распространенных онкологий у женщин и мужчин, и, для того чтобы снизить риски его возникновения, необходимо заниматься спортом. Также врач посоветовал принимать кальций с витамином D, аспирин и бисфосфонаты.