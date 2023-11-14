Онколог дала советы, как снизить риск появления рака Онколог Шорина: для профилактики рака важно следить за питанием и ультрафиолетом

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Факторы риска в онкологии обычно делят на две группы, к первой относятся последствия образа жизни, ко второй — наследственную предрасположенность, рассказала в беседе с РИАМО врач — онколог-химиотерапевт Марина Шорина. По ее словам, для профилактики рака важно следить за питанием, не курить и минимизировать воздействие ультрафиолета на кожу.

В первую очередь рацион. Если имеется какой-либо гастроэнтерологический диагноз, <...> важно придерживаться того питания, которое вам прописал доктор. Также важно иметь разнообразный рацион, богатый микро- и макронутриентами, — посоветовала врач.

Также снизит риск возникновения онкологических проблем и отказ от курения, продолжила специалист. Полезны для профилактики и занятия спортом. Кроме того, необходимо регулярно проходить медицинские обследования со сдачей анализов. Например, по словам онколога, нередко опухолевый процесс желудка имел предысторию в виде запущенных гастрита и язвы.

Именно поэтому крайне важно вовремя проходить чекапы не только общие, но и узконаправленные, если у вас имеется хроническое заболевание. Это позволит оперативно выявлять не только обострение хронического процесса, но и рак на ранних стадиях, — пояснила онколог.

Для профилактики онкозаболеваний также полезна минимизация чрезмерного воздействия ультрафиолета на кожу, добавила медик. Солнечные ожоги могут спровоцировать ряд патологических изменений в организме, например развитие злокачественной опухоли — меланомы.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова назвала недостаток сна, курение, низкую физическую активность, злоупотребление сладким и фастфудом и стрессы главными причинами развития сахарного диабета. Медик подчеркнула, что недуг является следствием обменных нарушений, приводящих к потере чувствительности клеток к инсулину.