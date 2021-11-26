Онищенко рассказал, какую информацию могут содержать QR-коды для детей

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об особенностях QR-кодов для детей. По его мнению, туда стоит внести информацию о болезни их родителей и близких, передаёт URA.RU. При этом он счёл преждевременной мерой введение детских QR-кодов.

Для детей в [QR-коде о вакцинации или перенесённом заболевании] я бы написал? болели у них родители или близкие или не болели. Потому что коронавирус мог пройти [у ребенка] бессимптомно, учитывая, что пока инфекция их щадит, — передаёт агентство слова Онищенко.

Правда, по словам Онищенко, вводить такие QR-коды для детей не имеет смысла, поскольку они не так мобильны, как взрослые. Больше всего шансов заразиться у них во время пребывания в школе. Поэтому, по его словам, в каждом учебном заведении должны присутствовать медработники.

В целом бывший санитарный врач рассматривает QR-код как базу, в которую можно внести различную информацию, не обязательно относящуюся к прививке.

В QR-код можно ввести данные о цвете моих волос, о цвете глаз — это просто удобный источник внесения информации и, при необходимости, получения её по данному человеку, — рассказал Онищенко.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. В случае принятия ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года.