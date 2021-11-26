Онищенко рассказал, какую информацию могут содержать QR-коды для детей
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:47, 28 ноября 2021
Геннадий ОнищенкоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об особенностях QR-кодов для детей. По его мнению, туда стоит внести информацию о болезни их родителей и близких, передаёт URA.RU. При этом он счёл преждевременной мерой введение детских QR-кодов.
Для детей в [QR-коде о вакцинации или перенесённом заболевании] я бы написал? болели у них родители или близкие или не болели. Потому что коронавирус мог пройти [у ребенка] бессимптомно, учитывая, что пока инфекция их щадит, — передаёт агентство слова Онищенко.
Правда, по словам Онищенко, вводить такие QR-коды для детей не имеет смысла, поскольку они не так мобильны, как взрослые. Больше всего шансов заразиться у них во время пребывания в школе. Поэтому, по его словам, в каждом учебном заведении должны присутствовать медработники.
В целом бывший санитарный врач рассматривает QR-код как базу, в которую можно внести различную информацию, не обязательно относящуюся к прививке.
В QR-код можно ввести данные о цвете моих волос, о цвете глаз — это просто удобный источник внесения информации и, при необходимости, получения её по данному человеку, — рассказал Онищенко.
12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. В случае принятия ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года.
Ранее жители Екатеринбурга провели согласованный с местными властями пикет против системы ограничительных QR-кодов. Участники пикета принесли с собой плакаты: «Я не товар, я человек», «Без клейма хлеб не купить?», «Без укола нам не жить?», «Просыпайтесь города, с нашей родиной беда».