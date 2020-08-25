Онищенко предупредил о возможных вспышках гриппа с началом учебного года

https://static.news.ru/photo/ec2cb352-e6cc-11ea-a61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

С началом учебного года возможны вспышки заболеваемости гриппом в связи с появлением новых штаммов вируса. Об этом заявил первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Мы больше опасаемся подъёма заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры, — цитирует парламентария URA.RU.

Он рассказал, что перед профильными ведомствами поставлена задача вакцинировать 70% населения. В первую очередь должны быть привиты от гриппа учащиеся школ, педагоги, медики и люди старшего поколения.

Что касается ситуации с коронавирусом, то, по словам депутат, она не является препятствием для начала учебного года с 1 сентября. Онищенко отметил, что COVID-19 никуда не делся, но нужно возвращаться к нормальной жизни, соблюдая меры личной защиты. Он посоветовал приучать детей носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года на месяц. По его мнению, таким образом можно будет избежать новой вспышки коронавируса. В Минпросвещения эту инициативу не поддержали.