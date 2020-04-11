Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии

https://static.news.ru/photo/d4dc743e-7bf2-11ea-aaae-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне. По его словам, проблема гиперболизирована, однако преждевременных выводов об окончании пандемии делать не стоит.

Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдёт ещё 14 дней с окончания этого срока, — заявил депутат в интервью НСН.

По его словам, самые жёсткие карантинные меры должны быть введены в Москве, где зафиксировано наибольшее число заразившихся. В остальных регионах ситуация пока не такая тревожная.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начало июня является сроком, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19. Причём это является самым оптимистичным прогнозом, заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Он считает, что сценарий окончания пандемии во многом зависит от того, насколько дисциплинированно россияне будут соблюдать самоизоляцию.