Онищенко объяснил рост расходов россиян на подготовку детей к школе

https://static.news.ru/photo/983ceb66-eba1-11ea-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Рост цен на детские товары вызван их заграничным производством и изменением курса валют. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Таким образом он прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» вывод экспертов ВЦИОМа о том, что траты сограждан на одежду, обувь и прочие статьи школьных расходов за 15 лет выросли в шесть раз. Отмечается, что если в 2005 году эта сумма не превышала 6,3 тысячи рублей, то в этом году она составила 34 858 рублей.

Линейка товаров не изменилась принципиально, но если посмотреть на этикетку, то это импорт или на импортных материалах. Поскольку цена рубля к доллару у нас не лучше стала, особенно в этом году, это наверняка сказалось на росте цены, — цитирует Онищенко радиостанция.

Он добавил, что набор при этом остался тот же. Кроме того, он отметил, что хорошо хоть учебники не надо покупать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что набор вещей, необходимых первокласснику, в 2020 году в России подорожал на 2% по сравнению с прошлым годом. Росстат оценил актуальную стоимость набора первоклассника в 21 тысячу рублей в среднем: 18,8 тысячи рублей для мальчика и 23,2 тысячи рублей для девочки.

Разница обусловлена ценами на одежду. Средняя стоимость необходимых для школы предметов гардероба для мальчиков составляет чуть больше 14 тысяч рублей, для девочек — 18,6 тысячи рублей. Рюкзак и набор канцелярских товаров обойдутся в 4,5 тысячи рублей.