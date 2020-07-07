Онищенко объяснил недоверие к статистике по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/1898521a-c059-11ea-9a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что не доверять официальной статистике по погибшим от коронавирусной инфекции бессмысленно.

По его словам, врачи всегда проводят вскрытие умерших, после чего определяют истинную причину смерти, и это отражается в итоговых цифрах.

Это обусловлено тем, что 40%, а порой и 60% случаев коронавирусной инфекции протекает без симптомов. Нет никаких симптомов, а человек при этом является источником заболевания. В нашей статистике есть такое понятие «носительство», — сказал он Радио Sputnik .

По словам Онищенко, «носительство» не является заболеванием, однако играет определённую роль в эпидемиологическом плане.

Депутат также отметил, что для того, чтобы иметь полное представление о количестве заболевших, необходимо провести тотальное обследование всего населения. Однако, по его мнению, в этом нет необходимости.

Ранее демограф Алексей Ракша, который говорил о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусу в России, был уволен из Росстата. Мужчина занимал в ведомстве должность советника, писал NEWS.ru.