Онищенко о цене на лекарство от коронавируса: «Скромнее надо быть»

https://static.news.ru/photo/53958244-fc3f-11ea-8d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: biohimik.ru

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что 12 тысяч рублей (стоимость препарата «Арепливир») — это необоснованная цена для лекарства с сомнительной эффективностью.

Об этом он рассказал телеканалу «360». По словам Онищенко, производители лекарства «начали не с того боку». Парламентарий отметил, что сначала стоило убедить научные круги в том, что «Арепливир» даёт заявленный результат, и только потом заняться вопросами ценообразования. Также он указал на то, что препарат не является оригинальной разработкой, а представляет собой вариацию других лекарств.

Скромнее надо быть нашим производителям, — резюмировал Онищенко.

«Арепливир» получил одобрение Минздрава и вошёл в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Как передавал NEWS.ru, стоимость упаковки лекарства, превышающую размер МРОТ, объяснили тем, что «Арепливир» будет спасать жизни.