Онищенко о цене на лекарство от коронавируса: «Скромнее надо быть»

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что 12 тысяч рублей (стоимость препарата «Арепливир») — это необоснованная цена для лекарства с сомнительной эффективностью.
Об этом он
Скромнее надо быть нашим производителям, — резюмировал Онищенко.
«Арепливир» получил одобрение Минздрава и вошёл в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Как передавал NEWS.ru, стоимость упаковки лекарства, превышающую размер МРОТ, объяснили тем, что «Арепливир» будет спасать жизни.
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