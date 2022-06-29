Онищенко назвал необходимые меры для профилактики оспы обезьян

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Чтобы не допустить распространение оспы обезьян на территории России, гражданам надо не посещать без надобности неблагополучные страны, следить за своим здоровьем и обращаться к медикам при подозрении на характерную сыпь, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что распространение вируса на территории РФ зависит в основном от действий россиян.

Обойдет ли Россию обезьянья оспа — все зависит от нас, не от правительства, не от Минздрава. Если вирус начнет мутировать, мало не покажется. Поэтому давайте будем внимательно следить за этим, не выезжаем в неблагополучные страны, обращаем внимание всякого рода на сыпь, обращаемся к медицинским работникам, — высказался Онищенко.

Он напомнил, что на текущий момент в распространении оспы обезьян обвиняют в основном мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако, заверил Онищенко, гомосексуалисты не являются главными разносчиками заразы.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям признал «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян. Организация призывает контролировать распространение инфекции. При этом чрезвычайной ситуацией международного значения происходящее всё же не считают.