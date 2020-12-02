ОНФ попросил ужесточить наказание за торговлю справками о коронавирусе

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль проблему изготовления справок, подтверждающих отсутствие коронавируса без сдачи анализов. Движение также предложило ужесточить наказание за продажу и покупку таких фальшивок.

По данным всероссийского мониторинга, проведённого ОНФ, приобрести поддельный документ за небольшую плату в день обращения можно без проблем в четверти регионов — в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия и ряде других регионов.

По всем выявленным случаям общественники направили обращения в региональные прокуратуры, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Наличие чёрного рынка не означает, что все, кто приобретает поддельные документы, потенциально заражены. Однако фактически люди уклоняются от проверки на наличие заболевания в случаях, когда это действительно необходимо. Тем самым они повышают риск дальнейшего распространения пандемии.

В основном фальшивые справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение или выехать за границу.

Ранее, как писал NEWS.ru, в МВД начали проверку информации о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса через сайты в Интернете.