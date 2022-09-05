«Он безумный»: член СПЧ прокомментировала приговор Сафронову Член СПЧ при президенте РФ Меркачева заявила, что приговор Сафронову безумный

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Оглашение в Мосгорсуде приговора Ивану Сафронову

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила NEWS.ru, что приговор журналисту Ивану Сафронову не соответствует каким-то разумным срокам, он просто «безумный». Она выразила надежду, что журналисту удастся добиться уменьшения срока.

Накануне Сафронова приговорили к 22 годам колонии по обвинению в госизмене.

Что касается приговора — он безумный. Он не просто не соответствует каким-то разумным срокам. Он безумный. Недавно расчленившего жену москвича приговорили к 12 годам. Он полгода от ее имени писал в соцсетях, что она где-то на Бали. А теперь вдумайтесь — за убийство с расчленением, за то, что вводил всех в заблуждение — и дали 12. А тут 22 года. Мне кажется, что это ужас, на самом деле, — заявила Меркачева.

По ее мнению, этот приговор демонстрирует, что в России не работают все механизмы, гарантированные Конституцией, в частности право на защиту. Она добавила, что прокурор предлагал Сафронову признать вину в обмен на 12 лет лишения свободы, тем самым нарушая конституционное право на защиту.

Меркачева добавила, что познакомилась с Сафроновым в СИЗО, когда члены СПЧ проверяли Лефортово. Она характеризует его как совершенно адекватного, разумного парня, оптимиста.

Я думаю, что у него все получится (добиться уменьшения срока через обжалования. — NEWS.ru). Есть много инстанций, есть апелляция, есть кассация, есть президиум Верховного суда. Думаю, что на всех этих стадиях будет смягчен приговор, потому что это безумно звучит, — резюмировала она.

Ранее Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трёх часов и ноутбука. Гособвинение потребовало для журналиста заключения сроком на 24 года.