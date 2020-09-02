Омские медики напомнили, что не находили ядов в организме Навального

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Врачи больницы скорой медицинской помощи в Омске не обнаружили в почках, печени и лёгких 44-летнего Алексея Навального следов отравляющих веществ. Эти органы не имели повреждений, которые возникают при воздействии мощного токсического вещества. Об этом заявил заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, легкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы, — заявил Сабаев журналистам ТАСС.

По его словам, если бы Навальный был отравлен, то любые отравляющие вещества должны были пройти через эти органы.

Специальная лаборатория в Германии провела токсикологическое исследование анализов российского оппозиционера Алексея Навального. Правительство Германии утверждает, что получены доказательства отравления веществом «Новичок».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем. Она подчеркнула, что Навальный «стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать».

NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления по Навальному информационной кампанией против России.